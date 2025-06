Sáng 11/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh , Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) của thành phố chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội. Theo đề xuất của Ban Tổ chức, dự kiến khoảng 40.000 người, bao gồm khách mời và các lực lượng quần chúng Nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm; các lực lượng làm nhiệm vụ; lực lượng diễu binh, diễu hành.

Các hoạt động trong dịp này, đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu hành, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) là hoạt động lớn, có quy mô cấp quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm.

Ông Phạm Xuân Tài cho biết, căn cứ nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương giao, bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức Lễ Mít tinh, diễu binh , diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (năm 2015), kinh nghiệm của các cơ quan Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, thiết kế, thi công, quản lý, vận hành xe mô hình Quốc huy, xe rước chân dung Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; huy động lực lượng quần chúng Nhân dân tham gia. Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án phân luồng, phân tuyến đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn giao thông; xây dựng và triển khai phương án xử lý tình huống phòng chống khủng bố, biểu tình, gây rối trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Cùng với đó là xây dựng phương án, bố trí lực lượng thu gom, vận chuyển rác thải đảm bảo môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Trong đó, khảo sát lắp đặt, bố trí lực lượng vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại khu vực Quảng trường Ba Đình nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các địa điểm có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, nơi tập trung đông quần chúng Nhân dân, du khách (khoảng 612 nhà vệ sinh lưu động).

Thành phố cũng xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, trực cấp cứu, bố trí xe cứu thương, bác sỹ và phương tiện, thuốc, vật tư y tế, an toàn vệ sinh, thực phẩm... sẵn sàng cấp cứu tại khu vực luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành....

Thành phố Hà Nội cũng thiết kế maquette tổng thể và tổ chức thực hiện: trang trí lễ đài, lắp đặt khán đài (30.000 chỗ ngồi), lắp đặt hệ thống màn hình LED (4 màn hình), trang trí tuyên truyền cổ động, trực quan. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí hệ thống loa trên các tuyến phố, đường phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua (bố trí 400 loa phát thanh) và 5 cụm loa thùng và toàn dải tại 5 cụm trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc họp

Cho ý kiến về quá trình tổ chức Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh lưu ý, rút kinh nghiệm từ việc tổ chức các sự kiện trước, các đơn vị cần chủ động từ sớm, có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh để xảy ra thiếu sót dù nhỏ nhất. Đồng thời yêu cầu, khi triển khai các nhiệm vụ cần có sự phê duyệt sớm nhất từ T.Ư đối với các nhiệm vụ của thành phố.

Ông Thanh nhất trí với các đề xuất của các sở, ngành tại cuộc họp và đề nghị Văn phòng UBND thành phố sớm hoàn thiện và ban hành kế hoạch tổ chức lễ diễu binh, diễu hành trước ngày 15/6. Đồng thời, đề nghị công tác tiếp đón các đại biểu phải chu đáo, trọng thị và được ưu tiên nhất, bảo đảm người dân ai cũng được tham gia; công tác kiểm soát an ninh phải được đảm bảo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt lưu ý trong công tác thông tin tuyên truyền, cần thống nhất về cách tiếp cận phải linh hoạt, hiệu quả, nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn dân, từ đó lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.