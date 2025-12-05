Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Bùi Huyền Mai, cho biết, hội nghị sẽ thực hiện xem xét, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội; đảm bảo sự đại diện hài hòa của các tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan Nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân ở Thủ đô.

Đồng thời, hội nghị thực hiện công tác hiệp thương trên tinh thần dân chủ, minh bạch, khách quan; đảm bảo được số dư hợp lý để từ đó có thể lựa chọn được những người tiêu biểu, thực sự xứng đáng, có uy tín, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND khóa mới.

Việc hiệp thương tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Bà Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương đã trình bày dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại TP Hà Nội.

Theo đó, tổng số ĐBQH được phân bổ cho TP Hà Nội là 32 đại biểu. Trong đó, số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 15 đại biểu; số lượng đại biểu cư trú và làm việc tại TP do các cơ quan, tổ chức ở TP giới thiệu là 17 đại biểu.

Về đại biểu HĐND, tổng số đại biểu HĐND TP được phê duyệt là 125 đại biểu. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND TP đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chú trọng tới chất lượng; đảm bảo cơ cấu hợp lý...



Tại hội nghị, sau khi thảo luận cho ý kiến, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất các nội dung về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua các nội dung về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND TP với 125 đại biểu.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, những nội dung được Hội nghị thống nhất là cơ sở quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND TP, Luật MTTQ và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn liên quan.