Hà Nội thông báo nóng về vấn đề thuế của tất cả người dân

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội vừa phát hành thư ngỏ gửi tới doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025.

Theo Cục Thuế Hà Nội, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nhằm đảm bảo thông tin của người nộp thuế, đặc biệt là người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, được đồng bộ trên hệ thống của cơ quan thuế và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc này được triển khai theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư ban hành kèm Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế cho biết dữ liệu được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – do Bộ Công an quản lý – là nguồn dữ liệu gốc, có tính chính xác và duy nhất, khó bị giả mạo. Nhờ đó, khi người dân thực hiện các giao dịch điện tử sẽ thuận tiện, nhanh chóng hơn, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm bớt thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế.

Các dịch vụ công hiện cũng đang được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thuế.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2025

Doanh nghiệp cần hoàn thành cập nhật dữ liệu trước khi quyết toán

Để đảm bảo quá trình quyết toán thuế diễn ra thuận lợi, Cục Thuế Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh phối hợp hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế của cá nhân có phát sinh thu nhập do đơn vị chi trả trước khi gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025.

Việc chuẩn hóa dữ liệu sớm sẽ giúp hạn chế sai sót trong quá trình đối chiếu thông tin, đồng thời giúp cơ quan thuế xử lý hồ sơ nhanh chóng và chính xác hơn.

Hướng dẫn cập nhật và thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đối với cơ quan chi trả thu nhập, việc thay đổi thông tin đăng ký thuế của người lao động có thể được thực hiện theo hình thức ủy quyền. Hồ sơ gồm văn bản ủy quyền (nếu trước đó chưa có) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc. Sau đó, đơn vị tổng hợp và nộp hồ sơ thay đổi thông tin với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo các mẫu tờ khai quy định tại Thông tư 86/2024/TT-BTC.

Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị các đơn vị và người nộp thuế chủ động rà soát, cập nhật thông tin sớm nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế TNCN năm 2025, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thuế.