Hà Nội thông báo khẩn về việc thay đổi tổ chức giao thông từ ngày 14/11

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Xuân Diệu – Âu Cơ từ ngày 14/11

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo kế hoạch điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực đường Xuân Diệu – Âu Cơ (quận Tây Hồ) nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và giảm ùn tắc cục bộ trong khu vực. Cụ thể:

Cấm rẽ trái: Các phương tiện lưu thông trên đường Xuân Diệu sẽ không được rẽ trái sang Âu Cơ hướng đi cầu Nhật Tân.

Hướng di chuyển thay thế: Phương tiện từ Xuân Diệu có nhu cầu đi cầu Nhật Tân sẽ rẽ phải vào Âu Cơ, quay đầu tại nút giao Âu Cơ – Nghi Tàm, sau đó tiếp tục hành trình theo hướng cầu Nhật Tân.

Đường Xuân Diệu (nhánh trái) và đường Âu Cơ (nhánh phải) nhìn từ trên cao. Ảnh: Tây Hồ 24/7

Bổ sung biển báo an toàn: Sẽ được lắp biển cảnh báo đi chậm trên đường Xuân Diệu, gần nút giao Xuân Diệu – Âu Cơ, giúp tăng cường an toàn cho người đi bộ qua đường.

Cấm dừng, đỗ xe hai chiều: Tuyến đường Xuân Diệu, đoạn từ Quảng An đến Âu Cơ, sẽ được gắn biển cấm dừng, đỗ xe cả hai chiều để hạn chế tình trạng xe đỗ lấn chiếm lòng đường gây ùn tắc.

Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 14/11/2025. Cơ quan chức năng cho biết việc điều chỉnh này nhằm đánh giá hiệu quả điều tiết giao thông, nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông và người dân khu vực Tây Hồ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Sau thời gian thí điểm, Sở GTVT Hà Nội sẽ tổng hợp phản hồi của người dân và kết quả thực tế để xem xét duy trì hoặc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp hơn.

Cải tạo tổ chức giao thông trên nhiều tuyến phố

UBND thành phố Hà Nội cũng vừa phê duyệt dự án đầu tư cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông theo cơ chế cấp bách trên nhiều tuyến đường, nút giao để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Dự án được Sở Xây dựng đề xuất và thành phố Hà Nội đã chấp thuận, giao cho Sở làm chủ đầu tư.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CA Hà Nội

Có 6 phường trong khu vực nội thành nằm trong phạm vi thực hiện dự án, gồm các phường: Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đại Mỗ, Hà Đông; thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 – 2027.

Cụ thể, trên một số tuyến phố như: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thuý, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến, dự án sẽ điều chỉnh kích thước vỉa hè, dải phân cách tại những vị trí đủ điều kiện, đồng thời tổ chức lại giao thông tại một số nút giao cho phù hợp.

Cùng với đó, dự án cũng thực hiện hoàn thiện các hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, bổ sung hệ thống cấp nước, trụ cứu hỏa, điều chỉnh vị trí trụ cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường Tố Hữu, sửa chữa, thu hẹp bề rộng lề đi bộ trên cầu vượt sông Nhuệ, nhà chờ xe buýt và các công trình ngầm nổi khác... Việc này để đảm bảo sự đồng bộ trên các tuyến đường sau khi điều chỉnh kích thước.