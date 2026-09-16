Hà Nội: Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, phường Tây Hồ đã hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân thương vong do vụ cháy. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự và khắc phục hậu quả.

Sáng 16/9, đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, MTTQ phường hiện đang có mặt tại Bệnh viện Quân Y 354 để thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân bị thương, tử vong sau vụ cháy nhà 4 tầng trên địa bàn phường rạng sáng nay.

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương do vụ cháy

Đến khoảng 2h30', đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2h45', đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lãnh đạo phường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ đã kịp thời vào thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, tử vong.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định nhà nước, phường Tây Hồ đã có hỗ trợ thêm cho các gia đình có người nhà thương vong do vụ cháy. Đồng thời phường đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự và khắc phục hậu quả.