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Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm đánh nam nhân viên gãy xương mũi, gò má

Minh Tuệ
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Theo clip, nhân viên vô tình quệt nhẹ vào chân nam thanh niên nằm trên sàn. Ngay sau đó, nam thanh niên vùng dậy tung cú đấm vào mặt người nhân viên.

Ngày 26/9, trả lời VTC News, đại diện Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm hành hung nam nhân viên tại một kho hàng trên địa bàn phường, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Người này bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 25/9, mạng xã hội chia sẻ bài viết kèm đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, phản ánh vụ xô xát xảy ra tại một kho hàng trên địa bàn phường Yên Hòa.

Hà Nội tạm giữ nghi phạm hành hung nhân viên gãy xương mũi và gò má - Ảnh 1.

Người đàn ông hành hung nhân viên giao hàng.

Theo nội dung bài đăng và hình ảnh trong clip, chiều 23/9, khi đang làm việc, một nam nhân viên vô tình quệt nhẹ vào chân nam thanh niên nằm trên sàn. Ngay sau đó, nam thanh niên vùng dậy, nói “đây là lần thứ hai” rồi tung cú đấm thẳng vào mặt nam nhân viên.

Người đăng bài cho biết nạn nhân được đưa đến bệnh viện kiểm tra và xác định bị gãy xương mũi, gãy xương gò má, tổn thương mắt trái. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Công an phường Yên Hòa đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tags

phường yên hòa

nam nhân viên

hành hung

gãy xương mũi

cố ý gây thương tích

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