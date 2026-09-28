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Hà Nội: Tài xế xe tải bị phạt 23 triệu đồng vì để bùn đất che lấp biển số

Thanh Hà
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Một tài xế xe tải bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, sau phản ánh để bùn đất che lấp biển số.

Hà Nội phạt tài xế xe tải 23 triệu đồng vì để bùn đất che lấp biển số - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện che lấp biển số.

Sau phản ánh qua Đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh và xử lý một tài xế xe tải có hành vi để biển số bị bùn đất che lấp.

Cụ thể, đêm 27/9, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí tổ tuần tra bằng mô tô chuyên dụng trên tuyến, chủ động tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H - 961.XX là Đ.V.C. (SN 1991, trú tại Phú Lương, Tuyên Quang). Tại thời điểm làm việc, tài xế thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện có biển số bị bùn đất che lấp.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tài xế với mức phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện thường xuyên kiểm tra, vệ sinh biển số, bảo đảm các chữ và số được hiển thị rõ ràng; không để bùn đất hoặc vật khác che lấp biển số khi tham gia giao thông.

Tags

biển số

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