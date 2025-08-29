Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn đi ngược chiều 'thông chốt' bảo vệ sơ duyệt A80

Đối tượng Khải.

Tối 28/8, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an làm việc với đối tượng Khải.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 27/8, Tổ công tác của Công an phường Láng (Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng, tổ công tác phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Khi cán bộ Công an phường ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng Khải không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào và làm 1 cán bộ Công an phường ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.