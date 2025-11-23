HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương

Thanh Hà |

Đêm 22/11, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 5 ô tô xảy ra ở đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội). Vụ việc khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 23h cùng ngày tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thanh Trì đi Linh Đàm (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 30M-452.XX xảy ra va chạm với 4 xe ô tô khác. Cụ thể là xe ô tô con mang BKS 99E-000.XX, ô tô tải BKS 29K-067.XX, ô tô tải thùng kín BKS 30M-387.XX và một ô tô khách loại 16 chỗ ngồi (chưa rõ BKS).

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương- Ảnh 2.

Xe ô tô con biến dạng.

Vụ va chạm khiến ô tô con BKS 99E bị biến dạng, túi khí nổ, trong xe có 2 người bị thương. 4 phương tiện khác bị hư hỏng nằm trên đường.

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương- Ảnh 3.

Các phương tiện hư hỏng.

Tại hiện trường vụ tai nạn, đường Vành đai 3 đang sửa chữa một phần.

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương- Ảnh 4.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn chưa phát hiện vi phạm. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

