Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư lên tới 150.000 tỷ đồng

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026 - 2045 vừa được thông qua, Hà Nội sẽ triển khai loạt chương trình, dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng tâm là giao thông, nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết căn bản các điểm nghẽn về ùn tắc.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2036 - 2045, thành phố dự kiến triển khai 6 dự án lớn, trong đó có tới 3 dự án về sân bay.

Cụ thể, Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ hai với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng nhằm chia sẻ áp lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, sân bay Hòa Lạc sẽ được cải tạo, nâng cấp với tổng vốn 36.000 tỷ đồng và sân bay Gia Lâm với 10.000 tỷ đồng.

Song song với hạ tầng hàng không, thành phố cũng đầu tư tuyến cao tốc Chợ Bến – Yên Mỹ với tổng vốn 16.000 tỷ đồng; xây dựng trục Đỗ Xá – Quan Sơn dài khoảng 15 km, rộng 40 m, tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án trong giai đoạn 2036 - 2045 ước khoảng 288.140 tỷ đồng.

Ở giai đoạn trước đó, từ 2026 - 2035, Hà Nội sẽ triển khai 14 dự án lớn, tập trung vào hệ thống giao thông khung, gồm đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, trục hướng tâm và các công trình vượt sông.

Nổi bật là hệ thống đường sắt đô thị với 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000 km, tổng mức đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, được xác định là xương sống của vận tải công cộng Thủ đô.

Cùng với đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng Vành đai 4.5 dài khoảng 75 km và Vành đai 5 dài khoảng 105 km, với mặt cắt ngang từ 100 m đến 120 m, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Hà Nội cũng tiếp tục cải tạo, mở rộng hàng loạt tuyến huyết mạch. Cụ thể, trục đường phía Nam sẽ mở rộng từ 40 m lên 80 m; cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ mở rộng lên 130 m, từ 6 làn lên 10–12 làn xe (tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng); Quốc lộ 1A mở rộng lên 70–90 m; Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 mở rộng lên 50–70 m.

Về hạ tầng vượt sông, thành phố dự kiến xây dựng 16 cầu qua sông Hồng và 4 cầu qua sông Đà, với quy mô từ 4 đến 8 làn xe.

Tính chung cả giai đoạn 2026 - 2045, Hà Nội dự kiến triển khai khoảng 20 dự án hạ tầng lớn, với hàng loạt tuyến đường được xây dựng mới, cải tạo hoặc mở rộng. Tổng nguồn vốn đầu tư gần 3 triệu tỷ đồng, huy động từ khu vực Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và khu vực FDI.

Tú An