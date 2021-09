Hà Nội: Sáng đầu tuần, một chốt kiểm dịch ùn ứ nghiêm trọng

Các phương tiện nối đuôi nhau để lực lượng chức năng kiểm tra. Trước đó, vào chiều 3/9, Công an Hà Nội đã lập 21 chốt loại 1 tại phân vùng 1 (vùng đỏ); có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng công an các quận, huyện chủ trì nằm ở các vùng còn lại. 39 chốt đi vào hoạt động có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.