Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay (20/2), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Tại Hà Nội, từ ngày 19 đến ngày 20/02 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. Đây được đánh giá là những ngày mưa rét kỷ lục kể từ đầu mùa Đông năm nay

Theo ghi nhận của chúng tôi sáng 20/2, thời tiết tại Hà Nội có mưa rào, nền nhiệt ở mức khoảng 8-10 độ. Trời lạnh kèm mưa khiến người dân ra ngoài đường cảm nhận rõ cái lạnh tê tái

Những người lao động ngồi co ro tại một góc phố. Để tránh rét, một số người đã đốt lửa, thậm chí hơ chân trên bếp lửa than tổ ong

"Hôm nay lạnh và buốt lắm, trời đã rét rồi còn kèm mưa khiến chúng tôi đi chợ cảm thấy rất khó khăn, hàng ế vì người dân ít ra đường. Không chỉ không bán được hàng, trời rét này cũng khiến chúng tôi bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khổ lắm nhưng chúng tôi không biết làm thế nào", chị Trần Thị Hồng cho biết

Bàn tay đỏ ửng vì tế buốt của chị Hồng vì phải lao động giữa trời lạnh

Cụ già trùm chăn kín người trên vỉa hè phố Hàng Bài. Cụ cho biết đã ngồi đây từ sáng để bán hàng

Những người bán đồ ăn sáng phải thu mình lại với cái lạnh giữa tháng 2

Vắng khách, một người bán hàng ngồi trùm áo mưa ngủ gật

Đang lao động trên phố Tây Sơn, chị Đặng Thị Lĩnh cho biết, năm nay chưa hôm nào trời rét như hôm nay. Hàng ngày, chị phải lấy đá tại khu tập kết để giao cho khách. Dù trời lạnh biết bán được ít hàng nhưng hôm nay chị vẫn phải dậy sớm từ 4h để đi giao hàng cho khách lúc 6-7h sáng. "Mưa rét thế này không muốn đi làm đâu nhưng công việc vẫn cố gắng phải đi, nếu bỏ thì mai mất việc", chị Lĩnh cho biết

Những người cao tuổi ra đường đều phải mặc áo mưa kín mít để tránh mưa lạnh

Khu vực hồ Gươm mọi ngày đông kín người tập thể dục nhưng hôm nay mưa rét không có người qua lại

Trước diễn biến xấu của thời tiết, Tổng cục Phòng chống Thiên tai khuyến cáo người dân nên ăn uống các đồ ấm nóng, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, mặc quần áo ấm, nhất là với người già và trẻ nhỏ, nếu trời có mưa và tuyết nên mặc quần áo không thấm nước

