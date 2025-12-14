Hà Nội ra thông báo đặc biệt quan trọng liên quan hồ sơ đất đai của tất cả người dân

Từ ngày 8/12, toàn bộ hồ sơ cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính và dừng hoàn toàn việc tiếp nhận trực tiếp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cho biết việc triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy về đột phá chuyển đổi số, đồng thời cụ thể hóa Quyết định 1643/QĐ-TTPVHCC ngày 4/12/2025 về tái cấu trúc thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Theo phương án mới, công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp đề nghị xác nhận điều kiện nhà ở phục vụ mua nhà ở xã hội chỉ cần điền một biểu mẫu điện tử tương tác, được cấu hình theo mẫu số 02 Thông tư 05/2024/TT-BXD (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD) và không phải nộp theo mẫu số 14 của Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Với các trường hợp còn lại, người dân điền e-form theo mẫu số 14; trong cả hai trường hợp, công dân không phải ký số hay nộp bản giấy có chữ ký tươi.

Hồ sơ sau khi nộp được chuyển tự động đến các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thụ lý. Cơ quan chuyên môn sẽ cấp 100% kết quả điện tử và, nếu công dân có nhu cầu, cấp thêm bản giấy bằng cách in từ tờ khai điện tử và ký, đóng dấu xác nhận. Kết quả điện tử được gửi về tài khoản dịch vụ công và ứng dụng iHanoi, còn bản giấy được chuyển miễn phí đến địa chỉ đăng ký qua dịch vụ bưu chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết việc tái cấu trúc được thực hiện trên cơ sở số lượng lớn hồ sơ phát sinh, đặc biệt gia tăng đột biến khi xuất hiện các dự án nhà ở xã hội, từng gây quá tải và kéo dài thời gian chờ đợi. Cơ quan quản lý khẳng định mô hình trực tuyến toàn trình giúp giảm áp lực cho các điểm tiếp nhận, nâng cao tính thuận tiện và bảo đảm người dân có thể hoàn tất thủ tục ngay tại nhà.

Trường hợp cần hỗ trợ, công dân có thể liên hệ các chi nhánh Trung tâm, đại lý dịch vụ công trực tuyến, tổng đài 1022 (nhánh 7), tổng đài thông minh 19001009 cùng chatbot và callbot trên iHanoi để được hướng dẫn.