Hà Nội ra mắt app 'Bản đồ mưa ngập', nhận cảnh báo cách tới 100km

Mini app "Bản đồ mưa ngập" giúp người dùng cập nhật tình trạng mưa và độ sâu điểm ngập để chủ động chuyển hướng di chuyển.

Ngày 2/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ra mắt và đưa vào vận hành mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số ( iHanoi ).

Mini app “Bản đồ mưa ngập” cung cấp dữ liệu “luồng” chính thức. Toàn bộ dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ hệ thống trạm giám sát tự động do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) quản lý và vận hành. Tình trạng mưa và độ sâu điểm ngập được cập nhật liên tục theo thời gian thực (chuẩn mực theo từng milimet lượng mưa và mét độ sâu).

“Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng iHanoi.

“Bản đồ mưa ngập” được trực quan hóa bằng thang màu tiêu chuẩn, giúp người dân đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ trong vài giây.

Đồng thời, ứng dụng này có thể cảnh báo chủ động gửi thẳng đến điện thoại, người dùng không cần mở ứng dụng vẫn nhận được thông báo. Khi có điểm ngập hoặc mưa lớn phát sinh trong vùng cài đặt, hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo chi tiết (Popup) giúp người dân chủ động chuyển hướng di chuyển.

Bán kính nhận cảnh báo từ 1km đến 100km tính từ vị trí hiện tại. Đặc biệt, người dùng có thể cài đặt khung giờ nhận tin để tránh bị làm phiền ngoài giờ sinh hoạt hoặc ban đêm.

Hình ảnh cảnh báo từ bản đồ.

“Bản đồ mưa ngập” giúp người dùng tránh nguy cơ tai nạn do ngập nước che khuất hố ga, ổ gà, dòng chảy xiết, giảm thiểu tối đa chi phí sửa chữa phương tiện do chết máy, hư hỏng tài sản.

Các quyền truy cập vị trí và gửi thông báo được hiển thị rõ để người dùng lựa chọn. Trong trường hợp không cấp quyền vị trí, mini app vẫn có thể được sử dụng ở chế độ tra cứu bản đồ cơ bản.

Công nghệ tiên phong và sự chủ động của chính quyền Hà Nội có thể thay đổi cách hàng triệu người dân ứng phó với thiên tai. Mini app “Bản đồ mưa ngập” trên iHanoi khẳng định bước tiến mới trong công tác quản trị đô thị thông minh và phòng chống thiên tai của Thủ đô.