Hà Nội: Phó trưởng Công an xã bị đánh nhập viện trong đêm khi đi nhắc nhở phòng dịch Covid-19

Ngày 17/7, thông tin mà Dân Việt nắm được, thiếu tá Công an xã Cao Viên (Thanh Oai, TP.Hà Nội, người bị 1 đối tượng đánh vào đầu trong đêm) hiện đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 22h ngày 13/7/2021, Tổ công tác Công an xã Cao Viên gồm 3 cán bộ là thiếu tá Lê Hồng Thịnh - Phó Trưởng Công an xã, thượng úy Hoàng Ngọc Dương, thượng úy Dương Minh Đức, cán bộ Công an xã tiến hành tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh không tập trung đông người và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thiếu tá Lê Hồng Thịnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán bia ở thôn Phù Lạc, xã Cao Viên có xảy ra xô xát "đánh nhau".

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội (thứ 2 từ phải sang) đến thăm, động viên Thiếu tá Lê Hồng Thịnh tại bệnh viện. (Ảnh: CAHN)

Lúc này 2 đồng đội Hoàng Ngọc Dương và Dương Minh Đức đang yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết về phòng, chống dịch, nên anh Thịnh đã 1 mình tới hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi ở hiện trường vụ xô xát, Phó Trưởng Công an xã Cao Viên đã yêu cầu các đối tượng giải tán, đồng thời gọi điện thoại cho đồng đội đến hỗ trợ thì anh Thịnh bất ngờ bị 1 nam đối tượng dùng vật cứng đánh từ phía sau vào vùng đầu, vùng mặt khiến vị Phó Trưởng Công an xã Cao Viên ngã xuống đường bất tỉnh.

Về phần đối tượng có hành vi manh động trên, qua xác minh, xác định người này là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1973, thôn Phù Lạc, xã Cao Viên). Sau khi Tuyến có hành vi đánh thiếu tá Lê Hồng Thịnh khiến anh Thịnh bất tỉnh, Tuyến đã rời khỏi hiện trường.

Thiếu tá Thịnh được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Cao Viên, rồi chuyển tới Khoa B9 Bệnh viện Quân y 103 để tiếp tục điều trị. Ở diễn biến mới nhất, sức khỏe Phó Trưởng Công an xã Cao Viên, thiếu tá Lê Hồng Thịnh đã dần ổn định.

Vừa qua, đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã cùng chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP.Hà Nội Bệnh viện Quân y 103, thăm hỏi, động viên thiếu tá Lê Hồng Thịnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Lê Hồng Thịnh, đã không màng khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp đến ngăn chặn vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu các phòng chức năng, Công an huyện Thanh Oai xem xét giải quyết các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống cũng như thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho Thiếu tá Thịnh yên tâm điều trị.