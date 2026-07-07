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Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổ hợp trường đua ngựa quy mô lớn tại Sóc Sơn

Trần Hoàng
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UBND xã Sóc Sơn vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp vui chơi giải trí, đa năng - Trường đua ngựa với quy mô 125ha.

Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm vui chơi thu hút người dân và khách du lịch. Đồng thời là cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nghiên cứu lập các dự án đầu tư theo quy định.

Cụ thể, phía bắc dự án giáp tuyến đường liên khu vực, phía nam giáp chân núi Đôi, phía đông giáp khu dân cư thôn Xuân Dục và phía tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 125ha. Trong đó, đất xây trường đua ngựa chiếm 75% (khoảng 93,7ha), mật độ xây dựng tối đa 65,5%, tầng cao tối đa 6 tầng. Trong khu vực này dự kiến bố trí khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, đường đua với 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25m và khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Hà Nội phê duyệt quy hoạch trường đua ngựa lớn tại Sóc Sơn năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổ hợp trường đua còn có khu thương mại dịch vụ rộng 3ha, gồm 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng cùng trung tâm thương mại. Hồ điều hòa, cây xanh, đường dạo xung quanh... sẽ được xây dựng trên phần diện tích còn lại.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G (liên doanh giữa HanoiTourist và Global Consultant Network Co., Ltd của Hàn Quốc). UBND xã Sóc Sơn yêu cầu, trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH H&G phải hoàn thành đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục chuyên ngành khác theo quy định. Chủ đầu tư chỉ tổ chức thi công, vận hành khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

UBND xã Sóc Sơn cũng nhấn mạnh quyết định này chỉ xem xét, phê duyệt nội dung quy hoạch theo thẩm quyền.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các cam kết đã cung cấp. Đồng thời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, điều kiện hoạt động và các quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật Việt Nam có liên quan trước và trong quá trình triển khai, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

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quy hoạch trường đua ngựa

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