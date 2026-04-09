Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới khoảng 30 tuổi trên sông Hồng đoạn gần cầu Vĩnh Tuy

Ngày 9/4, dư luận xôn xao trước thông tin, hình ảnh về việc phát hiện một thi thể trên sông Hồng, đoạn gần cầu Vĩnh Tuy (phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội).

Sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực ven sông Hồng (đoạn gần cầu Vĩnh Tuy, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) phát hiện một thi thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Thông tin trên báo VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông - Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát CNCH - Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ và phương tiện tới hiện trường để tổ chức tìm kiếm, trục vớt. Nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính.

Thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ lúc 8 giờ 10 phút, bàn giao cho Công an phường Lĩnh Nam.

Trước đó, một vụ việc phát hiện thi thể cũng xảy ra tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, vào khoảng 18 giờ ngày 7/4, người dân sống tại phường Trấn Biên đang đi tập thể dục ven sông Đồng Nai thì bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ kè khu vực đường Phan Văn Trị. Nạn nhân khoảng ngoài 35 tuổi, mặc áo màu xanh, quần đùi màu nâu, chưa rõ danh tính.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.