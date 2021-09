Hà Nội: Phát hiện 25 người tụ tập chơi golf điện tử giữa lúc giãn cách xã hội

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào khoảng 16h ngày 7/9 tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở Golfzon The Garden (tại tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) vẫn đang hoạt động kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 8 phòng, đang có 25 khách chơi golf điện tử.

Những người có mặt tại đây đều không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tập trung đông người, không đeo khẩu trang, không sát khuẩn…

Tổ công tác đã phối hợp y tế phường tiến hành lập biên bản đề xuất xử phạt cơ sở này và các cá nhân có mặt tại đây vì đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Số tiền đề xuất xử phạt các trường hợp này lên đến 80 triệu đồng.