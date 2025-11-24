Hà Nội: Phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/11, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) tiếp nhận một công dân Trung Quốc đến trình báo về việc bị lừa đảo và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã báo cáo và phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phát hiện thêm 12 công dân Trung Quốc đang lưu trú tại một nhà trọ thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Kết quả làm việc ban đầu, 13 người này khai nhận được một đối tượng người Trung Quốc (quen biết qua mạng, chưa rõ lai lịch) hướng dẫn nhập cảnh trái phép bằng thuyền qua khu vực giáp ranh cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau đó, họ được bố trí xe ô tô đưa vào nội địa, chờ sang Campuchia tìm việc làm. Nhóm người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong các ngày 18 và 19/11.

Làm việc với chủ nhà trọ, lực lượng Công an xác định một đối tượng tên T. (SN 2004, quốc tịch Việt Nam) đứng ra thuê nhà, sắp xếp sinh hoạt, cung cấp suất ăn và quản lý toàn bộ nhóm. Sau khi sự việc bị phát hiện, T. đã rời khỏi nơi cư trú và hiện chưa liên lạc được.

Hiện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – CATP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện đúng các quy định về quản lý người nước ngoài, Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị, cá nhân cần kiểm tra giấy tờ hợp lệ của người nước ngoài khi cho thuê trọ.

Chủ cơ sở lưu trú cần kiểm tra hộ chiếu, thị thực, giấy tờ tạm trú và thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Thực hiện khai báo đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ bắt buộc. Việc không khai báo hoặc khai báo sai sự thật đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi hành vi hỗ trợ, chứa chấp hoặc môi giới cho người nhập cảnh trái phép đều có thể bị xử lý hình sự. Người dân cần nhận thức rõ trách nhiệm và hậu quả pháp lý liên quan.