Hà Nội: Phát hiện 11 nam, 1 nữ tụ tập trong nhà nghỉ sử dụng ma túy

Ngày 26/8, tin từ Công an TP.Hà Nội: Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Công an xã Hồng Sơn kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở thôn Thôn Thượng, xã Hồng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 12 thanh niên (11 nam, 1 nữ) có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy .

Tang vật thu giữ 1 túi nilon có chứa 0,077 gam Ketamine. Xét nghiệm nhanh 11 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày 23/8 đã tụ tập uống rượu rồi góp tiền mua ma túy về sử dụng.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an huyện Mỹ Đức đã đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định về phòng chống dịch; đồng thời lập hồ sơ xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.