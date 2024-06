Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong các ngày 19 và 20/6, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Vì vậy, để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế; Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cụ thể, từ 07h00' ngày 19/6/2024 đến 22h00' ngày 20/6/2024 Hà Nội tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chi dẫn của lực lượng chức năng.

Hạn chế tối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận, huyện: Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.



Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm đường, hạn chế như sau:



Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương....) đi các tinh phía Nam: đi cầu Thanh Trì - Pháp Vân - đi các tinh phía Nam (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam,...) và ngược lại.

Hà Nội tạm cấm và hạn chế với một số phương tiện trong 2 ngày - Ảnh minh hoạ: Tiền Phong

Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương....) đi các tinh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên,..): đi Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì - cầu Phù Đồng - Quốc lộ 3 để đi các tinh phía Bắc và ngược lại.



Xe từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam,...) đi các tinh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên,...) đi theo tuyến Pháp Vân - Ngọc Hồi - Phạn Trọng Tuệ - Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Tinh lộ 70 - Nhồn - Quốc lộ 32 - cầu Vĩnh Thịnh (hoặc cầu Trung Hà) - đi các tinh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên,...) và ngược lại. Các phương tiện hạn chế lên đường Vành đai III (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiền đền Võ Văn Kiệt).

Công an Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khần trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đón Đoàn Tổng thống Putin

Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đoàn Tổng thống liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20/6/2024.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đoàn Tổng thống trên địa bàn Thành phố, căn cứ tính chất, tầm quan trọng của sự kiện, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đoàn liên bang Nga diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện chỉ huy các đơn vị, các phòng chức năng của các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã nhấn mạnh đến công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông; công tác phối hợp, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo và dự kiến các tình huống phát sinh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị - Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chính vì vậy, các đơn vị của Công an Thành phố phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực sự nghiêm túc, không được chủ quan.

"Các đơn vị phải tập trung khép kín địa bàn, quán triệt phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để" các nguyên nhân, điều kiện mất an ninh, an toàn của Đoàn và các hoạt động có liên quan; chỉ đạo tập trung thống nhất, thông tin phải kịp thời, rõ ràng, có phương án xử lý sát hợp, huy động tập hợp mọi nguồn lực, với yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn của Đoàn Tổng thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố giao phó" - Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh.

