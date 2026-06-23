Hà Nội: Nữ công nhân tổ chức chơi 'phường, họ' rồi chiếm đoạt tiền tỷ của 35 đồng nghiệp

Lợi dụng tin tưởng từ đồng nghiệp, bị can Kim Thị Thảo, đứng ra dựng và làm chủ các công phường, họ. Khi đồng nghiệp đóng tiền, Thảo chiếm đoạt rồi trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thị Thảo (SN 1968, ở xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 12/2022, Công an huyện Mỹ Đức cũ, Hà Nội, tiếp nhận đơn tố giác của 35 người đều là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức. Họ cùng tố giác Kim Thị Thảo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng thông qua hình thức chơi phường, họ và vay tiền sau đó không trả, bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, công an làm rõ từ năm 2016, Kim Thị Thảo là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức , có dựng và làm chủ các công phường, họ cho những người làm cùng công ty tham gia. Hàng tháng, khi mọi người đóng tiền phường đều không lập giấy tờ xác nhận, Thảo chỉ ghi vào quyển sổ theo dõi những người đã đóng và lấy tiền phường do Thảo quản lý.

Theo thỏa thuận miệng, người chơi muốn lấy phường tháng nào thì đăng ký thông báo trước với Thảo. Thông thường, một dây phường có khoảng 12 - 18 người chơi, gồm công phường 1 triệu đồng, ai chưa lấy phường thì đóng 1 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 1,1 triệu đồng; công phường 2 triệu đồng ai chưa lấy thì đóng 2 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 2,2 triệu đồng; tương tự là công phường 3 triệu đồng ai chưa lấy thì đóng 3 triệu đồng, ai lấy phường rồi thì đóng 3,3 triệu đồng.

Người đang chơi phường mà bỏ họ thì Thảo phải chịu trách nhiệm đóng bù vào cho người bỏ phường.

Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát xác định, do là chủ phường , Thảo được lấy công phường đầu tiên không phải đóng lãi, người chơi đều được thông báo quy định từ đầu và tự nguyện chơi phường. Mỗi dây phường kết thúc, Thảo được hưởng lợi số tiền từ 1,5 – 4,5 triệu đồng tùy vào dây phường.

Quá trình dựng và tham gia các công phường, họ, Thảo đã thanh toán hết cho những người chơi và kết thúc các công phường vào năm 2021.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, Thảo tiếp tục đứng lên dựng tổng số 54 công phường, họ cho 34 người làm cùng công ty tham gia.

Do tin tưởng Thảo làm cùng công ty và trước đó đã dựng phường, họ, mọi người tham gia chơi đều được Thảo thanh toán đầy đủ nên có 34 cá nhân hàng tháng đều nộp tiền cho Thảo với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để chơi phường, họ.

Sau đó, Thảo lấy tiền phường của những người chơi để trả nợ và sử dụng chi tiêu cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho người chơi phường.

Đến thời hạn, Thảo hẹn người chơi phường đến lấy tiền chơi phường, họ, các cá nhân đến nhà nhưng không gặp Thảo, nhiều lần gọi điện cho Thảo để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được. Sau này, 35 cá nhân cùng làm đơn trình báo hành vi chiếm đoạt tài sản của Thảo.

Điều tra cho thấy, toàn vụ án, Kim Thị Thảo đã lợi dụng lòng tin của mọi người trong việc dựng phường, họ để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can còn vay rồi chiếm đoạt 390 triệu đồng của một số người khác nên tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 1,7 tỷ đồng.