Hà Nội: Nỗ lực khôi phục sản xuất ở ''vùng xanh''

Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch

Những ngày này, tại nhiều huyện, thị xã "vùng xanh" theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3-9-2021 của UBND thành phố Hà Nội, không khí tất bật sản xuất đã trở lại. Trưởng phòng Nhân sự, Công ty cổ phần Dược phẩm Megapharco (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) Ngô Thị Lý thông tin, sau một thời gian dài phải dừng dây chuyển sản xuất do có ca F0 tại công ty bên cạnh, từ ngày 7-9, hoạt động của đơn vị đã trở lại.

"Cùng với việc tuân thủ triệt để các phương án chống dịch đã xây dựng từ trước, chúng tôi cũng rà soát các yêu cầu, xây dựng bổ sung phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến" nhằm bảo đảm việc sản xuất của đơn vị được an toàn ở mức cao nhất", bà Ngô Thị Lý cho biết thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thược, Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại phụ kiện ngành may Tam Niên (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai) cho biết, đơn vị có 140 lao động, chủ yếu có nhà ở, hoặc thuê chỗ ở trên địa bàn huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Đến nay, đơn vị đã được huyện tạo điều kiện, phê duyệt phương án sản xuất an toàn, cho phép 70% lao động trở lại làm việc. Chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch, đơn vị thực hiện đồng thời 2 phương án "1 cung đường 2 điểm đến" và "3 tại chỗ", để công nhân yên tâm lao động. Đến nay, đã có hơn 90% lao động trong công ty được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trong khi đó, ông Phạm Huy Vệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sơn Hà (thị xã Sơn Tây) cho biết, trên cơ sở phương án phòng dịch của công ty, từ cuối tháng 8-2021, thị xã Sơn Tây đã cho phép 500 công nhân công ty quay trở lại làm việc.

"Sau khi UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất lên quy mô 1.000 lao động (chiếm 50% số công nhân) và đã gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Sơn Tây, hiện đang chờ ý kiến của thị xã. Đây là tín hiệu vui vì nhờ đó, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện những đơn hàng và hợp đồng, vì thời điểm này là cao điểm của ngành dệt may", ông Phạm Huy Vệ nói.

Nỗ lực hỗ trợ, bảo đảm an toàn

Không chỉ đến khi được công nhận là "vùng xanh" theo phân vùng của thành phố, mà trước đó, nhiều địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch an toàn.

Tại địa bàn huyện Hoài Đức, hiện có 3.575 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, trong đó có 313 doanh nghiệp nằm trong 10 cụm công nghiệp (Trường An - An Khánh, Lại Yên, Lai Xá, Di Trạch…) với 7.288 lao động và 3.262 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do các xã, thị trấn quản lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp muốn trở lại sản xuất, phải xây dựng phương án sản xuất an toàn "3 tại chỗ", hoặc "1 cung đường 2 điểm đến", trình UBND huyện phê duyệt. Đối với các cơ sở sản xuất ngoài cụm công nghiệp, sẽ do UBND xã, thị trấn phê duyệt phương án sản xuất an toàn. Trên cơ sở đó, toàn huyện đã có 825 doanh nghiệp được phê duyệt phương án, trở lại sản xuất trong tháng 8 và 9-2021, trong đó UBND huyện phê duyệt 189 phương án; UBND các xã, thị trấn đã phê duyệt 636 phương án.

Từ ngày 11-8, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã triển khai trao và gắn biển mô hình "Vùng xanh doanh nghiệp" cho 275 doanh nghiệp được UBND huyện phê duyệt phương án sản xuất an toàn.

Tương tự, huyện Quốc Oai với quyết tâm bảo vệ vững chắc "vùng xanh", đã nhanh chóng có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh đi đôi với phòng, chống dịch. Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, địa bàn huyện có Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai và 2 cụm công nghiệp Ngọc Liệp, Yên Sơn với tổng số 92 doanh nghiệp. Huyện cũng đã phê duyệt các phương án sản xuất an toàn, cho phép 58 doanh nghiệp trở lại hoạt động với tổng số 1.320 lao động.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn, huyện Quốc Oai cũng đang tập trung ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, đã có gần 80% số công nhân lao động được tiêm mũi 1, gần 30% lao động được tiêm mũi 2…

Rõ ràng, những nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền địa phương dưới sự chỉ đạo sâu sát của thành phố đã và đang đẩy mạnh sản xuất hiệu quả, bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh.