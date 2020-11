Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Chiều 30/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Vào khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân tại khu đô thị Mễ Trì, phường Mễ Trì phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng cao tòa chung cư CT3 – 2 xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an phường Mễ Trì đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo đến đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính người đàn ông này đang được xác minh, làm rõ.