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Hà Nội: Người đàn ông bị đâm tử vong trên ô tô, nghi phạm bỏ trốn

Thanh Hà
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Chiều 20/10, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hà Nội vụ án mạng nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong trên ô tô - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Hà

Theo thông tin từ người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30, trước số nhà 293 đường Bắc Cầu. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy được cho là đã chặn đầu ô tô mang biển kiểm soát 15K-616.XX.

Sau đó, người đi xe máy dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế ô tô qua cửa kính. Nạn nhân bị mất nhiều máu và tử vong ngay trên ghế lái. Chiếc ô tô vẫn nổ máy khi dừng bên đường.

Nhân chứng cho biết, sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

“Tôi thấy họ có mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô lại”, một người dân kể.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Đại diện viện kiểm sát cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án và truy tìm người liên quan.

Tags

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