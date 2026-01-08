HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội: Ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi bốc cháy ngùn ngụt, có người mắc kẹt

Thanh Hà |

Sáng 8/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào gần 8h cùng ngày tại nhà dân số 77 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 ngôi nhà.

Do tầng 1 là nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa có nhiều đồ đạc khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên các tầng cao.

Tại hiện trường, thời điểm cháy có 1 người đàn ông ở trong nhà và ra phía ban công tầng cao.

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 2.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Xe thang cũng được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy, cứu nạn. Ảnh: Như Ý

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 4.

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 5.

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 6.

Cháy nhà cao tầng tại Hà Nội: Lửa bùng phát dữ dội , người mắc kẹt trong nhà - Ảnh 7.

Xưởng đồ gỗ ở Hà Nội bốc cháy trong đêm
