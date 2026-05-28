Hà Nội: Mưa trắng trời giờ tan tầm, người đi xe máy leo vỉa hè né ùn tắc mhm | 28/05/2026 20:24 Báo lỗi cho Soha Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội đúng giờ tan tầm chiều 28/5 khiến nhiều tuyến phố ùn tắc, người dân phải leo vỉa hè tìm đường về nhà. Video: Hà Nội mưa trắng trời giờ tan tầm. Từ khoảng 17h ngày 28/5, bầu trời Hà Nội bỗng tối sầm, mây đen kéo đến dày đặc kèm theo gió giật mạnh. Khoảng 30 phút sau, cơn mưa lớn trút xuống trên diện rộng, nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn tắc đúng thời điểm tan tầm. Mưa nặng hạt kéo dài đúng lúc dòng người đổ ra đường về nhà khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Tại khu vực đường Chu Văn An, phường Hà Đông, giao thông ùn ứ kéo dài từ khoảng 17h40 cùng ngày. Dòng xe ken đặc kéo dài nhiều trăm mét, các phương tiện di chuyển chậm chạp trong cơn mưa lớn. Để thoát khỏi cảnh ùn tắc, nhiều xe máy nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè. Tại các lối rẽ và cửa ngõ nhỏ đổ ra đường chính, người đi xe máy liên tục luồn lách tìm khoảng trống để di chuyển. Nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị áo mưa phải dừng xe trú tạm dưới mái hiên nhà dân hoặc gầm cầu. Một số tài xế xe công nghệ mặc áo mưa đứng chờ mưa ngớt giữa dòng phương tiện đông đúc. Dù giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm, cơn mưa chiều tối nay vẫn mang lại cảm giác dễ chịu cho nhiều người dân sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài ở Hà Nội. “Mấy hôm nay đi làm về lúc nào cũng cảm thấy nóng hầm hập. Hôm nay mưa xuống khá lớn nên đường có ùn tắc nhưng không khí dễ chịu hơn nhiều”, chị Minh, trú ở phường Thanh Xuân nói. “Chiều nay tan làm đúng lúc mưa to nên ai cũng di chuyển khó khăn. Nhưng sau nhiều ngày nóng kéo dài, cơn mưa này giúp thời tiết dịu xuống rõ rệt”, chị Hương, ở phường Hà Đông chia sẻ. Từ ngày 24/5, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cùng các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến dao động 38-40℃, nhiều nơi vượt ngưỡng 40℃. Riêng tại Hà Nội, số liệu từ ngành khí tượng cho thấy trạm Láng ngày 26/5 ghi nhận mức nhiệt cao nhất 41,1℃, cao thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5 tại khu vực này. Trước đó, mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại trạm Láng là 41,8℃ vào tháng 6/2017. Tại trạm Hà Đông, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 42,5℃ vào năm 2019, cũng là mức nhiệt tuyệt đối năm của Hà Nội. Tags Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/ha-noi-mua-trang-troi-gio-tan-tam-nguoi-di-xe-may-leo-via-he-ne-un-tac-ar1020523.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha