Hà Nội mưa to đến khi nào?

Duy Anh |

Cơ quan khí tượng của Bắc Bộ cảnh báo, mưa lớn ở Hà Nội còn kéo dài đến hết đêm nay (26/8) do tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng 26/8, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn khả năng sẽ tiếp diễn trong ngày và đêm nay.

Nhiều tuyến phố hiện vẫn đang ngập sâu trong nước (Ảnh: Tiền phong).

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố nội đô, với độ sâu phổ biến 20-40cm, có nơi sâu hơn. Thời gian ngập kéo dài 20-40 phút, song một số điểm có thể ngập lâu hơn. 

Cảnh báo về các điểm, tuyến phố có nguy cơ bị ngập ở Hà Nội (Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ).

Ngoài khu vực nội thành, ngập úng cũng có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ngoại thành, như: Xuân Mai, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh. Bên cạnh đó, cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại một số xã, phường thuộc khu vực Ba Vì, Sơn Tây.

