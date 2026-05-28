Hà Nội mưa rồi!

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, bầu trời Hà Nội chiều 28/5 bất ngờ tối sầm, gió nổi mạnh đúng vào giờ tan tầm.
Chiều 28/5, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mây đen dày đặc, trời tối sầm kèm gió mạnh khiến người dân vội vã di chuyển trước giờ tan tầm. Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, thời tiết Thủ đô bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến.
Trước đó, Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt thứ 2 trong tháng 5/2026. Nhiều khu vực nội thành ghi nhận nền nhiệt vượt 39 độ C. Người dân phải che kín từ đầu đến chân, tìm mọi cách tránh cái nắng bỏng rát đầu hè.
Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với số liệu đo được, đặc biệt tại các khu vực nhiều bê tông, ít cây xanh hoặc mật độ giao thông dày đặc.
Đợt nóng lần này được đánh giá kéo dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng từ ngày 13 đến 16/5, đồng thời là một trong 3 đợt nóng khắc nghiệt nhất từng xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay.
Nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 8-9h sáng đến 19h khiến không khí ngoài trời luôn trong trạng thái hầm hập, ngột ngạt. Gió phơn hoạt động cũng khiến không khí thêm khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh hơn.
Theo dự báo, từ ngày 28/5, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần.