Hà Nội mưa rồi!

Chiều 28/5, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mây đen dày đặc, trời tối sầm kèm gió mạnh khiến người dân vội vã di chuyển trước giờ tan tầm. Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, thời tiết Thủ đô bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến.

Theo tin báo lúc 16h ngày 28/5 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh, Việt Hưng... Cơ quan khí tượng nhận định vùng mưa dông có thể tiếp tục mở rộng sang nhiều phường khác thuộc khu vực trung tâm Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1 (Ảnh: NXH)

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội vào cuối giờ chiều, bầu trời chuyển tối nhanh chỉ trong thời gian ngắn (Ảnh: NXH)

Từng đợt gió mạnh bắt đầu thổi qua các khu vực trung tâm khiến cây cối nghiêng ngả, bụi cuốn mù mịt trên đường (Ảnh: NXH)

Nhiều người đi xe máy tranh thủ mặc áo mưa, dừng dưới chân cầu vượt hoặc tấp vội vào mái hiên các cửa hàng khi thấy mây đen kéo đến (Ảnh: NXH)

Trên các tuyến đường đông phương tiện, không khí tan tầm trở nên vội vã hơn thường ngày khi ai cũng cố di chuyển trước lúc mưa lớn đổ xuống (Ảnh: NXH)

Đến khoảng 17 giờ, sau nhiều ngày chịu cảnh nắng nóng như “đổ lửa”, sự thay đổi thời tiết bất ngờ trong chiều 28/5 khiến không ít người thở phào

Mặc dù vậy, vẫn nhiều người lo lắng về dông lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong giờ cao điểm

Cơn mưa đúng giờ tan tầm khiến đường phố càng đông đúc

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn, bầu trời tối sầm khiến các phương tiện phải bật đèn đù mới 17 giờ

Trước đó, Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt thứ 2 trong tháng 5/2026. Nhiều khu vực nội thành ghi nhận nền nhiệt vượt 39 độ C. Người dân phải che kín từ đầu đến chân, tìm mọi cách tránh cái nắng bỏng rát đầu hè.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với số liệu đo được, đặc biệt tại các khu vực nhiều bê tông, ít cây xanh hoặc mật độ giao thông dày đặc.

Đợt nóng lần này được đánh giá kéo dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng từ ngày 13 đến 16/5, đồng thời là một trong 3 đợt nóng khắc nghiệt nhất từng xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay.

Nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 8-9h sáng đến 19h khiến không khí ngoài trời luôn trong trạng thái hầm hập, ngột ngạt. Gió phơn hoạt động cũng khiến không khí thêm khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh hơn.

Theo dự báo, từ ngày 28/5, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần.