Hà Nội mưa như trút, "khối yêu nước" vẫn không rời vị trí để xem diễu binh 2/9

15h30, Hà Nội khoác lên mình bầu không khí rộn ràng, sôi động trên khắp các tuyến phố trung tâm

Dù trời mưa lất phất, các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn rộn ràng không khí lễ hội. Từ đầu giờ chiều 1/9, người dân đã mang ô, mặc áo mưa, tìm cho mình chỗ đứng đẹp và kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng từ sớm, ai nấy đều háo hức mong chờ khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: Nghĩa Lê

Mưa không ngăn được không khí náo nức, lòng người hòa chung niềm tự hào dân tộc.

15h10, Người dân nô nức checkin ở Mỹ Đình cùng dàn pháo

Clip: Huyền Phạm

Chia sẻ với chúng tôi, cựu chiến binh Bùi Đình Hồng (sinh năm 1947) cho biết, gia đình ông 3 đời là bộ đội. Cha ông tham gia chống Pháp, ông chống Mỹ ở Quảng Trị 81 ngày đêm, thời bình con trai phục vụ ở Cục quân y. Gia đình con dâu con rể đều là quân nhân.

Bác cựu chiến binh Bùi Đình Hồng (sinh năm 1947) chụp ảnh bên dàn pháo. Ảnh: Huyền Phạm

Ngày vui của đất nước, ông phấn khởi đi họp cựu chiến binh, hạnh phúc khi thấy đất nước hoà bình phát triển. Luôn nhắn nhủ con cháu học tập và cống hiến cho Tổ quốc.

Ảnh: Huyền Phạm

14h50, Khu vực ga Cát Linh đông nghẹt thở, người dân đổ xuống phố chờ Quốc khánh 2/9

Ngay từ chiều 1/9, từng dòng người đã ùn ùn kéo về ga Cát Linh, chen kín lối tạo nên khung cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy. Ảnh: Di Anh

Nhóm hội cựu chiến binh gồm 12 người của bà Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất - Hà Nội) đã có mặt tại Ga Cát Linh để chuẩn bị di chuyển vào khu vực trung tâm quảng trường Ba Đình.

Bà Liên chia sẻ "đến đây thấy không khí náo nhiệt quá, nghe bảo có sắp xếp chỗ ưu tiên cho cựu chiến binh nên chúng tôi cũng tranh thủ đi sớm để vào, hy vọng có chỗ để xem các đoàn diễu binh đi qua. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nhóm cựu chiến binh chúng tôi được chứng kiến khoảnh khoảnh khắc thiêng liêng này.

Ảnh: Di Anh

14h30, Khu vực Nhà hát Lớn mưa như trút, khối yêu nước" vẫn không rời vị trí

Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

14h10, Cơn mưa bất chợt trút xuống, hàng nghìn người đứng chờ diễu binh đồng loạt bung ô, tạo nên một biển sắc màu trên phố.

Từ đầu giờ chiều 1/9, từng dòng người nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm. Họ tranh thủ chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, người trải chiếu ngồi, người đứng chen dọc vỉa hè, tất cả cùng kiên nhẫn chờ đợi giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Bất chợt, cơn mưa ào xuống, khiến cả biển người đồng loạt bung ô, áo mưa rực lên đủ sắc màu.

Người dân chen kín hai bên đường từ sớm, háo hức chờ khoảnh khắc đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Như Hoàn

Cơn mưa bất chợt khiến phố phường rợp sắc màu ô, nhưng không làm giảm đi sự mong chờ

Một biển ô rực rỡ giữa phố, minh chứng cho tinh thần nồng nhiệt của người dân.

Các bạn trẻ chụp ảnh với sắc cờ đỏ sao vàng trên phố Hàng Mã

Vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, không khí tại phố Hàng Mã (Hà Nội) trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ảnh: Nghĩa Lê

Không chỉ là điểm đến quen thuộc để mua sắm đồ trang trí, nơi đây còn thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong không gian rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

Những gian hàng được bày biện bắt mắt với cờ Tổ quốc, đèn lồng, mô hình trống đồng hay hình ảnh Bác Hồ… tạo nên khung cảnh đậm chất truyền thống và tinh thần yêu nước. Ảnh: Nghĩa Lê

Cả gia đình cùng dạo phố và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

Cùng với trào lưu cắm trại, giữ chỗ từ sớm để đón xem pháo hoa hay tham gia các hoạt động lễ hội, việc ghé thăm Hàng Mã để "săn ảnh" ngày lễ đã trở thành một nét thú vị, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm ngày Quốc khánh của giới trẻ. Ảnh: Nghĩa Lê

Bạn Thư ở Hải Phòng cho biết bạn đến Hà Nội từ sớm ngày 1/9 để hoà chung không khí vui tươi, háo hức của Thủ đô, và sẵn sàng để xem diễu binh sáng sớm ngày mai. Thư cho biết đi cùng nhóm bạn, đặt phòng từ 2 tháng trước, ở khu vực Kim Mã. Nhóm bạn đã chuẩn bị mỳ tôm, nước suối để cắm trại đêm nay. Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

Ảnh: Nghĩa Lê

Những khoảnh khắc yêu nước xuất hiện khắp ngõ phố Hà Nội những ngày này. Ảnh: Nghĩa Lê

Sáng 1/9: Người dân nhận chỗ kín các tuyến đường trung tâm Hà Nội

Mặc dù buổi lễ diễu binh - diễu hành chính thức diễn ra vào sáng 2/9, thế nhưng ngay từ rạng sáng ngày 1/9, không khí tại trung tâm Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ. Từ 4-5 giờ sáng, từng dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu,Kim Mã, Liễu Giai… để xếp hàng, giữ chỗ, mong muốn có vị trí đẹp nhất để thưởng thức màn diễu binh lịch sử.

Phố phường Hà Nội hôm nay tràn ngập màu cờ Tổ quốc. Những chiếc áo đỏ sao vàng, băng rôn, cờ nhỏ tung bay trong tay người dân đủ mọi lứa tuổi. Có gia đình mang theo ghế xếp, nước uống, thức ăn nhẹ, sẵn sàng "trực chiến" qua đêm để giữ vững vị trí. Không ít người tranh thủ chụp ảnh check-in với khung cảnh rực rỡ sắc màu, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Hình ảnh được ghi nhận tại Kim Mã và Liễu Giai vào sáng ngày 1/9. Ảnh: Như Hoàn

Các bạn trẻ háo hức giữ chỗ, chờ đợi xem diễu binh diễu hành ngày 2/9. Ảnh: Như Hoàn

Buổi cắm trại giữa đường phố đầy ý nghĩa của nhiều gia đình. Ảnh: Như Hoàn

Các em nhỏ hào hứng theo chân bố mẹ. Ảnh: Như Hoàn