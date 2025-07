Hà Nội mưa dông, sét đánh liên hồi: 1 người phụ nữ tử vong trên cánh đồng

Sáng hôm nay (3/7), khu vực thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì trong khoảng 3 - 6 giờ tới (tính từ 10h25 ngày 3/7), khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Không chỉ xảy ra mưa dông lớn, ở khu vực Hà Nội sáng nay còn ghi nhận nhận sét đánh liên hồi. Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đã phát triển và hoạt động mạnh trên khu vực trung tâm Hà Nội (phường Đống Đa, Yên Hòa, Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Phương Mai, Vĩnh Tuy, Long Biên, Giảng Võ, Ngọc Hà, Ba Đình...).

Trên mạng xã hội facebook, đoạn camera an ninh ghi lại cảnh sét ở khu vực Long Biên (Hà Nội) đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm ngay khi vừa được chia sẻ.

Sét đánh ở Long Biên (Hà Nội)

Cũng trong sáng nay, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị L. (SN 1959) đã tử vong trên cánh đồng Quỳnh Đô, xã Đại Thanh (Hà Nội) sau khi bị sét đánh trực diện. Thông tin trên báo Lao động Thủ đô, vào khoảng 8h15', bà L. đang di chuyển trên đường thì bất ngờ ngã ra đường sau cú sét mạnh. Thấy vậy, người dân nhanh chóng sơ cứu nhưng không thành công, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng xã Đại Thanh để hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Thanh đã cử tổ công tác có mặt tại hiện trường triển khai bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân. Hiện lực lượng Công an đang phối hợp cơ quan chức năng và người thân nạn nhân thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật.