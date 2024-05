Hà Nội mù mịt, ô nhiễm không khí đứng thứ tư thế giới

12h trưa 23/5, cả 35 trạm quan trắc chất lượng không khí của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiển thị AQI mức 101-150, tương đương mức kém. Trong đó, 4 trạm mức kém nhất gồm: trụ sở Công an phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm (106), 17 Trung Yên (3), Trung Hoà, Cầu Giấy (107) và UBND xã Thanh Xuân, Sóc Sơn (117). Càng về trưa, chỉ số AQI có dấu hiệu xấu hơn.

Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của Pam Air (kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại Việt Nam ), 12h trưa nay, chỉ số AQI ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội chủ yếu ở mức 151 - 200, mức không lành mạnh, cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe tới mọi người.

IQAir đánh giá bụi mịn (PM2.5) tại Hà Nội cao gấp 12,4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới, hơn 40% dân số thành phố đang phơi nhiễm với nồng độ bụi PM 2.5, cao gấp đôi quy chuẩn quốc gia và cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới quy định.

Khoảng 1/3 bụi mịn PM 2.5 trong không khí đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội, trong khi 2/3 còn lại đến từ các vùng rộng lớn bên ngoài như các tỉnh lân cận, đồng bằng sông Hồng và ô nhiễm xuyên biên giới.

Ngày 23/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ 23/5 đến 1/6, cho cả nước.

Theo đó, chiều và đêm qua (22/5), khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 22/5 đến 3h ngày 23/5 có nơi trên 70mm như: Luân Mai (Nghệ An) 71mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 116,6mm, Khánh Bình (Khánh Hòa) 90,8mm, Đắc RMoan (Đắc Nông) 109mm, Rô Men – Đam Rông (Lâm Đồng) 76mm.