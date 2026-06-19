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Hà Nội mở bán hàng trăm căn hộ NƠXH giá dưới 1 tỷ đồng/căn

Đình Phong
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Hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua từ cuối tháng 6 này, trong đó nhiều căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NƠXH tại một số dự án trên địa bàn từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8.

Theo đó, đợt mở bán này gồm các căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm tại dự án NƠXH Phú Lãm và Hope Residences. Cùng với đó, là những căn hộ mới đủ điều kiện đưa ra thị trường tại khu NƠXH thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Dự án Hope Residences (phường Phúc Lợi) chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm.

Trong số các dự án được mở bán, dự án NƠXH Phú Lãm do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư có mức giá thấp nhất, khoảng 13,62 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Dự án gồm 5 tòa nhà cao 18 tầng với tổng cộng 1.534 căn hộ. Đợt này, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua 98 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm.

Người dân có thể nộp hồ sơ từ ngày 25/6 đến hết ngày 14/8. Dự kiến hợp đồng mua bán được ký trong tháng 9 và người mua nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Tại dự án Hope Residences (phường Phúc Lợi), Công ty cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm với giá bán hơn 16 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến ngày 14/8. Dự án này gồm 5 tòa nhà cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm với hơn 1.500 căn hộ.

Khu NƠXH tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh) cũng mở bán dịp này.

Tại tòa CT-05, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) mở bán 89 căn hộ diện tích từ 56m2 đến 68m2 với giá khoảng 14,6 triệu đồng/m2. Như vậy, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất có giá gần 1 tỷ đồng.

Tương tự, tòa CT-06 cũng có 89 căn hộ được đưa ra thị trường với giá khoảng 14,52 triệu đồng/m2. Giá trị các căn hộ dao động từ khoảng 820 triệu đồng đến gần 998 triệu đồng.

Người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này có thể nộp hồ sơ từ ngày 29/6 đến ngày 12/8. Theo kế hoạch, hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 11. Các căn hộ tại CT-05 dự kiến bàn giao trong quý I/2027, còn CT-06 hoàn thành vào quý IV/2027.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng UBND TP Hà Nội mới đây, hiện toàn thành phố có 57 dự án đầu tư xây dựng NƠXH. Trong đó, NƠXH phục vụ lực lượng vũ trang gồm 9 dự án (7 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng và 2 dự án đang hoàn thiện các thủ tục liên quan quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và hồ sơ pháp lý).

Đối với nhóm NƠXH khác gồm 48 dự án, hiện có 6 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 30 dự án đang triển khai; 8 dự án chưa giải phóng mặt bằng do đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và hồ sơ pháp lý liên quan; còn 4 dự án chưa cập nhật thông tin cụ thể.

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