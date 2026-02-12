Hà Nội miễn phí đi tàu điện và xe buýt cho hành khách dịp Tết

Các hành khách đi trên hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được vận chuyển miễn phí 100% vé lượt trong 9 ngày nghỉ Tết. Ảnh: Internet

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa cho biết, từ ngày 14-22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Hà Nội Metro thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lịch vận hành trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội cụ thể như sau:

Thứ 6 ngày 13/2 (26 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 24h. Giãn cách chạy tàu: 6 phút trong khung giờ 6h30-9h và 16h30-19h30; 10 phút các khung giờ còn lại; 15 phút từ 22h-24h.

Thứ 7 ngày 14/2 (27 Tết) và Chủ nhật ngày 15/2 (28 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30- 20h30; 15 phút từ 20h30-22h.

Thứ 2 ngày 16/2 (29 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 2h sáng 17/2. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30-17h; 15 phút từ 17h-2h sáng 17-2.

Thứ 3 ngày 17/2 (Mùng 1 Tết): Thời gian chạy tàu từ 10h đến 18h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ 4 ngày 18/2 (Mùng 2 Tết): Thời gian chạy tàu từ 8h đến 19h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ 5 ngày 19/2 (Mùng 3 Tết): Thời gian chạy tàu từ 6h đến 20h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ 6 ngày 20/2 (Mùng 4 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30-20h30; 15 phút từ 20h30-22h.

Thứ 7 ngày 21/2 (Mùng 5 Tết) và Chủ nhật ngày 22/2 (Mùng 6 Tết): Thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Các ngày thường trước ngày 13/2 (26 Tết) và sau ngày 22/2 (Mùng 6 Tết) hai tuyến metro của Hà Nội hoạt động theo lịch trình thường lệ.

Đại hiện Hanoi Metro cho biết việc miễn phí cho hành khách đi metro trong những ngày nghỉ Tết là món quà đầu xuân ý nghĩa TP. Hà Nội dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, phạm vi áp dụng 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng trong 9 ngày, từ ngày 14/2 (Thứ Bảy) đến hết ngày 22/2 (Chủ Nhật). Theo đó, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Thùy Linh