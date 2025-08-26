Hà Nội: Lốc xoáy cuồn cuộn, cao hàng chục mét, xuất hiện ngay gần khu vực cầu Nhật Tân

Chiều 26/8, nhiều người dân đã ghi lại được hình ảnh một trận lốc xoáy cuồn cuộn, cao hàng chục mét, xuất hiện ngay khu vực gần khu vực cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Clip: Tuyet Nguyen

Clip: Đam Thanh Tung

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy cột lốc cao hàng chục mét và xoáy rất mạnh. Cư dân mạng bình luận cột lốc xoáy giống như một "máy hút bụi" khổng lồ.

Tuy nhiên, theo như chia sẻ, trận lốc xoáy được cho là di chuyển ngang qua TP Hà Nội nên chưa rõ sẽ gây thiệt hại ra sao.

Trận lốc xoáy xảy ra ở Bắc Ninh đã cuốn theo nhiều mảng mái tôn nhà xưởng (Clip: Ngọc Nguyễn)

Chỉ ít phút sau, hình ảnh trận lốc xoáy tại xã Yên Phong (Bắc Ninh) cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội, ghi lại cảnh gió cuốn phăng mái tôn, biển hiệu, bụi đất và nhiều vật dụng của người dân trên đường nó quét qua.

Clip: Nhữ Văn Phương

Được biết, Đặc điểm của gió lốc là tốc độ gió tăng mạnh đột ngột, khi đối lưu phát triển mạnh trong các đám mây dông, sự chênh lệch nhiệt độ theo chiều thẳng đứng lớn, làm cho áp suất thay đổi đột ngột, tạo nên những cột gió xoáy lớn tạo ra khả năng phá hủy, hút, kéo rất lớn.

Trước đó trong đêm 25 và ngày 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5, Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc cũng đã có mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt, tối 25/8, trận lốc xoáy xảy ra trải dài trên khu vực khoảng hơn 2 km, dọc theo QL21 qua địa phận các phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng (Ninh Bình). Lốc xoáy đã làm 1 người tử vong, ít nhất 225 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có nhiều nhà tốc mái, đổ sập.