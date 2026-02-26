Hà Nội lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo: Mục tiêu trở thành HUB công nghệ – sáng tạo của châu Á, thu hút dòng vốn và nhân tài toàn cầu

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ban tổ chức

Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được định vị là đầu mối kết nối dữ liệu – nguồn lực – chính sách – công nghệ – văn hóa, với mục tiêu tham gia giải quyết các bài toán phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng sống người dân. Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh theo Nghị quyết 57-NQ/TW, sự ra đời của Trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm đặt tham vọng đưa Hà Nội trở thành điểm đến hàng đầu châu Á về công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa – công nghệ, qua đó góp phần gia tăng "sức mạnh mềm" của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, lĩnh vực này được kỳ vọng đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành hoàn toàn theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại: minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật. Với 70% vốn sở hữu Nhà nước, công ty sẽ bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô.

Theo ông Dũng, sự ra đời và cơ chế hoạt động của Trung tâm đánh dấu bước thay đổi căn bản - từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được tổ chức, chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả.

Ba hướng đi trọng tâm

TS Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức

TS Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội cho biết, về chiến lược, Trung tâm tập trung vào ba trụ cột chính:

Thứ nhất, thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu, từng bước định vị Hà Nội là HUB thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước sẽ được mời gọi tham gia giải quyết các vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm, quản lý dữ liệu… Trong đó, những công nghệ mới, đặc biệt là AI, có thể được triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Thứ hai, đẩy mạnh chiến lược đối ngoại nhằm thu hút nhân tài, bao gồm chuyên gia Việt kiều và nhà sáng lập quốc tế, trong đó có những cá nhân đến từ các trường đại học như Harvard University, Stanford University hay University of Oxford. Mục tiêu là hình thành các doanh nghiệp đăng ký hoạt động và đóng thuế tại Hà Nội, đồng thời mang theo mạng lưới công nghệ, vốn và kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Thứ ba, triển khai chiến lược đối nội, đóng vai trò đồng hành và dẫn dắt các ngành sáng tạo trong nước. Trung tâm dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến mở rộng thị trường, đồng thời nghiên cứu mô hình nắm giữ phần vốn tại doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hệ sinh thái phát triển bền vững.

Chuỗi 4 giai đoạn ươm tạo

Cùng với định hướng chiến lược, Trung tâm công bố mô hình 4 giai đoạn ươm tạo.

Ở giai đoạn Kết nối, các bài toán từ khu vực công và tư sẽ được thu thập, hệ thống hóa; nhân tài từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, học viện đến nhà nghiên cứu, cộng đồng người Việt ở nước ngoài được khuyến khích tham gia, đồng thời được hỗ trợ định hình ý tưởng.

Giai đoạn Ươm tạo tập trung phát triển sản phẩm kiểm thử trên nền tảng dùng chung, ứng dụng AI như một "đồng sáng lập" nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Tại giai đoạn Xây nền tảng, doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện pháp lý, đăng ký kinh doanh, cấu trúc tổ chức, sở hữu trí tuệ, hạ tầng điện toán, hợp đồng công – tư và tiếp cận nhà đầu tư mạo hiểm.

Cuối cùng, ở giai đoạn Mở rộng, Trung tâm đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm; trong đó Quỹ đầu tư bảo hiểm TP Hà Nội được xác định giữ vai trò đầu tàu. Trung tâm cũng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát lên Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Với cách tiếp cận này, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời góp phần định hình mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và công nghiệp sáng tạo của Thủ đô trong những thập niên tới.



