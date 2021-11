Hà Nội: Kỷ lục 390 ca mắc Covid-19, nguy cơ bùng dịch do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng

Hà Nội: Mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng

Tối 29/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong 24h qua (tính từ 18h ngày 28/11 - 29/11), số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội là 390 ca, trong đó, 220 ca cộng đồng, 109 ca ở khu cách ly và 61 ca ở khu phong tỏa.



Đây là ngày có số ca mắc mới Covid-19 nhiều nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội, đồng thời, cũng là ngày có số ca mắc cộng đồng cao nhất.

Cũng trong chiều 29/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Báo Thanh Niên Online dẫn thông tin báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội, cho thấy hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát và có thể xuất hiện nhiều các ca bệnh mới do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng, còn những ca bệnh chưa được phát hiện. Ngoài ra, dịch xâm nhập từ bên ngoài, tỉnh, thành phố có dịch, do người nhập cảnh, do tâm lý chủ quan...

Số ca Covid-19 ở Hà Nội liên tục tăng mấy ngày qua (Ảnh: CDC Hà Nội)

Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 21/11 - 29/11, Hà Nội đã ghi nhận 2.267 bệnh nhân, trong đó, đã tiêm 2 mũi là 1.402 trường hợp (61,8%), 213 trường hợp đã tiêm 1 mũi (9,4%). Trung bình mỗi ngày ghi nhận 284 ca/ngày, tăng so với tuần từ ngày 14/11 - 20/11 (trung bình 226 ca/ngày).

Đáng chú ý, tỷ lệ F1 chuyển thành F0 có xu hướng tăng nhanh. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 11/10 - 29/11, toàn thành phố ghi nhận thêm 22.621 trường hợp F1 trong đó có 3.371 trường hợp F1 chuyển thành F0. Như vậy, tỷ lệ F1 chuyển thành F0 giai đoạn này là 14,9%; cao hơn trước đó.

Về điều trị, trước tình hình này, Hà Nội đã có quyết định mới trong điều trị F0 thể nhẹ.

"Triển khai thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi, phân luồng, cơ số thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị. Thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 của thành phố", Báo Tiền Phong dẫn thông tin từ Thường trực Thành uỷ nêu.

Số ca mắc mới và tử vong tăng liên tục suốt 2 tuần

Không chỉ riêng Hà Nội, theo số liệu thống kê trên cả nước thì tổng số ca mắc mới Covid-19 và số ca tử vong đang có dấu hiệu tăng liên tục.

Cụ thể, theo bản tin dịch Covid-19 do Bộ Y tế công bố chiều tối 29/11 thì trong 24 giờ qua (16h ngày 28/11-29/11), cả nước ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới, trong đó 13.758 ca trong nước, tăng 830 ca so với ngày trước đó. Riêng Hà Nội ghi nhận có số mắc cao kỷ lục từ trước đến nay với 429 ca (ít hơn 39 ca so với thống kê của CDC Hà Nội).

Với số ca mắc mới này, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua đã tăng lên 12.596 ca/ngày.

Trong khi đó vào tuần trước, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày là 9.858 ca/ngày. So sánh thêm 1 tuần nữa thì thấy số liệu trung bình ca mới của 7 ngày công bố vào ngày 15/11 là 8.341 ca.

Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua cũng tăng lên, ở mức 158 ca, trong khi con số này hồi tuần trước là 110 ca. Đây là những con số đáng lưu tâm nếu biết rằng số tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày công bố vào ngày 15/11 là 84 ca.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 25.055 ca, chiếm tỉ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Lý giải nguyên nhân về việc số ca nhiễm mới tăng, báo Tuổi Trẻ Online cho hay, không ít chuyên gia nhận định là chuyện có thể hiểu được khi các địa phương thực hiện "sống chung" với virus. Nhưng bên cạnh đó cũng có thể thấy sự gia tăng nhanh các ca nhiễm nằm ở việc người dân chưa tuân thủ đầy đủ các biện pháp chung sống an toàn được cơ quan chức năng hướng dẫn.

(Tổng hợp)