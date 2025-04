Hà Nội: Kỳ lạ khu đô thị nghìn tỷ nhiều năm "án binh bất động", UBND Hoài Đức yêu cầu Công ty Lũng Lô 5 phải báo cáo trước ngày 6/5/2025

Khu đô thị "nghìn tỷ" nhiều điểm ngập trong nước, chậm 10 năm chưa hoàn thành

Cụ thể, ngày 23/4/2025, UBND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần đầu tư và phá phát triển Lũng Lô 5 (Chủ đầu dự án) và Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5, khẩn trương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ đầu tư theo đạo của UBND Thành phố, các Sở ngành Thành phố; chủ động giải quyết các vẫn để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, không để phát sinh đơn thư, khiếu kiện. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Sao và gửi đến UBND các xã Đức Giang, Đức Thượng và UBND thị trấn Trạm Trôi, phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp lý; công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất để tổng hợp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ; và phục vụ công tác thông tin về dự án đến các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phối hợp Hợp tác xã Thành Công thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải, phế thải đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, trước ngày 29/4/2025.

Thực hiện việc chi trả kinh phí cho các Tổ công tác làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án theo đúng quy định.

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất phân công lãnh đạo, cán bộ phối hợp với UBND xã Đức Giang, HTX nông nghiệp Đức Giang, Chủ đầu tư dự án rà soát, thống kê xác định khối lượng hệ thống kênh mương, cầu, cống....tài sản của HTX nông nghiệp Đức Giang bị ảnh hưởng, bị thu hồi, nằm trong phạm vi của dự án, trước ngày 06/5/2025.

Giao UBND các xã Đức Giang, Đức Thượng và UBND thị trấn Trạm Trôi rà soát, thống kê tài sản công của xã, thị trấn liên quan dự án; tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Trung tâm phát triển quỹ đất), trước ngày 06/5/2025.

Giao UBND các xã Đức Giang, Đức Thượng và UBND thị trấn Trạm Trôi chỉ đạo Công an xã, thị trấn phân công lực lương, tăng cường nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, kích động gây rối, gây mất an ninh trật tự.

Chủ đầu tư Lũng Lô 5 nói gì? Sau khi có ý kiến của UBND Huyện Hoài Đức, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có văn bản gửi các cư dân như sau: Căn cứ, văn bản số 1643/UBND-ĐT ngày 24/04/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện kết luận thanh tra về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam đường 32 và thông báo kết luận thanh tra số 2125/TB-TTTP ngày 22/04/2025 của Thanh tra Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, Công ty đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho phép tiếp tục thực hiện Dự án. Thực hiện nội dung chỉ đạo trong các văn bản nêu trên, Công ty đang tiến hành làm việc với các Cơ quan Sở Ngành liên quan và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo quy định của pháp luật. Dự kiến, trong tháng 06/2025, Công ty sẽ tái khởi động lại Dự án và trong quý 3/2025, Công ty sẽ sắp xếp thời gian làm việc với Quý Khách hàng Cư dân tại Dự án để xử lý những nội dung còn vướng mắc, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Trên thực tế, Chủ đầu tư Lũng Lô 5 cũng đã nhiều lần hứa và thất hứa với người mua nhà, vi phạm hợp đồng mua nhà trong thời gian qua khiến cư dân rất bức xúc. Mong rằng, lần này chủ đầu tư sớm thực hiện như cam kết.

Một số hình ảnh tại Khu đô thị Nam 32 do Lũng Lô làm chủ đầu tư

Dù không mưa, nhưng nhiều điểm tại Khu đô thị Nam 32 vẫn chìm trong nước

Nhiều ngôi nhà xây dở dang nhưng bị "tuýt còi" vì Chủ đầu tư Lũng Lô chưa đóng đủ thuế đất và chưa giải phóng mặt bằng

Nhiều người dân, tận dụng đất để trồng rau