Nội dung trên được đề cập trong công điện về khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo) của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành tối 4/10.

Chủ tịch thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã nhận thức, quán triệt chỉ đạo tính chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Hà Nội khuyến khích cho cán bộ, người lao động làm việc trực tuyến ngày 6/10. (Ảnh minh hoa)

Lãnh đạo Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào Thứ 2 (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT được giao chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Đồng thời, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu sau bão số 10.

Chính quyền địa phương rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Các địa phương được giao tổ chức, bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, khu vực thường xuyên bị ngập sâu bởi mưa lớn, khu vực sát bờ sông, các khu vực bị sự cố, sạt lở, cô lập (lưu ý các khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Hồng Hà và xã Minh Châu; khu vực xảy ra các sự cố sạt lở, sụt lún đất đá trên địa bàn các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ rừng ngang trên địa bàn các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hoà Phú…).

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10, các đơn vị cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất; rà soát, cắt tỉa, phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, cung cấp đủ nước sạch cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, thiên tai.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.

Ngành y tế có phương án sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội được giao chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt , lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo Nhân dân phòng, chống điện giật.