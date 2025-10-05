Hà Nội khởi công Nhà hát Opera rộng 40 ha tại Hồ Tây từ nguồn vốn xã hội hóa

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Có quy mô 40 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, đây là một quần thể không gian công trình văn hóa - nghệ thuật tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, và là một trong những nhiệm vụ để góp phần phát triển đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, tạo dựng các thiết chế văn hóa mới.

Phối cảnh nhà hát Opera Hà Nội tại hồ Tây

Ông Tuấn cho biết, trên thế giới, mỗi thành phố đều có một công trình văn hóa biểu tượng gắn liền với hình ảnh quốc gia: Sydney có Nhà hát Opera, Singapore có Nhà hát Esplanade, Paris, Milan, London, New York, Berlin, Los Angeles đều sở hữu những nhà hát nổi tiếng. "Chúng ta tin tưởng rằng, khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế", lãnh đạo TP chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, sau khi hoàn thiện đây sẽ là một công trình văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, đây cũng là công trình ý nghĩa để kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, việc khởi công xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật không chỉ là việc xây dựng một công trình văn hóa mang tính biểu tượng mà đây còn là một dấu mốc, một minh chứng khẳng định tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng và nhà nước.

"Sự ra đời của Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật vừa là nơi hội tụ tinh hoa của thế giới, hội tụ những gì được coi là tiến bộ đặc sắc nhất của thế giới, được tận hưởng khi các đoàn nghệ thuật nổi tiếng của thế giới khi biểu diễn tại đây. Đồng thời đây cũng là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam, tài năng của người Việt Nam để giới thiệu ra thế giới", ông Thắng nhận định.