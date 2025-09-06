Hà Nội khởi công cao tốc hơn 56 nghìn tỷ, hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh sắp đón tin vui

Sáng 6/9, UBND TP Hà Nội khởi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô.

Tuyến cao tốc dài hơn 113 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu tại nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Kim Anh, Hà Nội), điểm cuối tại nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long (phường Phương Liễu, xã Chi Lăng, Bắc Ninh). Đặc biệt, 71% tuyến được thiết kế đi trên cao.

Đường cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài hơn 113km, đi qua 3 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh (Ảnh: Hà Nội mới).

Trước mắt, dự án sẽ đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m; bề rộng cầu 17,5 m. Tuyến bố trí 3 cầu lớn vượt sông là Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng. Các cây cầu có bề rộng cầu 24,5 m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu kết nối 2 bên bờ sông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 là hơn 56.290 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 47%, vốn nhà đầu tư chiếm 52%. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường liên kết vùng.

Phối cảnh Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh: TP Hà Nội).