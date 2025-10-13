Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn: xử lý 5.000 tấn rác mỗi ngày, phát điện 90 MW, lớn nhất Đông Nam Á, lớn thứ 2 thế giới

Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Sáng 13/10, UBND thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn khởi công từ tháng 8/2019 và chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên vào tháng 5/2022. Đến nay, công trình đã hoàn thiện và vận hành ổn định, với khả năng xử lý khoảng 5.000 tấn rác mỗi ngày, phát điện 90 MW/giờ. Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai thế giới về quy mô.

Dự án ứng dụng công nghệ đốt rác hiện đại của Bỉ (Waterleau), đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt theo quy định của châu Âu và Việt Nam. Với hệ thống xử lý tiên tiến, Nhà máy điện rác Sóc Sơn được kỳ vọng sẽ là giải pháp bền vững cho bài toán rác thải sinh hoạt của Thủ đô, đồng thời góp phần biến rác thành nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, đây không chỉ là dự án có ý nghĩa về mặt kinh tế - kỹ thuật, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Hà Nội với dân số hơn 8 triệu người phát sinh khoảng 7.600 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường và hạ tầng đô thị. Do đó, việc chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện, tuần hoàn, thân thiện môi trường được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp xu thế phát triển xanh toàn cầu.

"Đây là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu "biến rác thải thành tài nguyên", góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ngay trên mảnh đất Hà Nội", đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Toàn cảnh nhà máy điện rác Sóc Sơn

Chủ tịch UBND TP. Trần Sỹ Thanh cho biết, lễ khánh thành nhà máy chỉ là bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi toàn diện trong xử lý rác thải của Hà Nội . Thành phố sẽ tiến tới chấm dứt dần phương thức chôn lấp, thay thế bằng hệ thống công nghệ đốt rác phát điện, tái chế, phân loại tại nguồn và thu gom đồng bộ.

Ông cũng khẳng định Hà Nội cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường , nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân và hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đáng sống .

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội sớm khởi công giai đoạn 2 của nhà máy với công suất mở rộng thêm 1.600 tấn/ngày đêm, đồng thời phối hợp cùng các sở, ngành hoàn thiện thủ tục để triển khai thêm một nhà máy đốt rác mới tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn , hướng tới xử lý triệt để lượng rác phát sinh trên địa bàn.



