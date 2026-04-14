Hà Nội I vô địch U15 QG 2026: Bàn thắng phút 80 định đoạt ngôi vương, khép lại giải đấu giàu cảm xúc

Trận chung kết Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính đúng với kỳ vọng, khi hai đại diện ưu tú của bóng đá trẻ Thủ đô là Hà Nội I và Thể Công Viettel I tạo nên màn so tài cân bằng đến những phút cuối cùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel I nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi mạch lạc, tổ chức tốt. Tuy nhiên, Hà Nội I mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ khả năng phối hợp linh hoạt và sự sắc bén trên hàng công. Trong hiệp một, đội bóng áo tím có ít nhất hai cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co. Thể Công Viettel I có cơ hội đáng chú ý khi Quang Hưng đối mặt thủ môn nhưng không thể chiến thắng người gác đền Trung Hiếu. Khi trận đấu trôi dần về cuối và tưởng như sẽ phải phân định bằng loạt luân lưu, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra.

Phút 80, từ một tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy thực hiện pha đánh đầu đưa bóng đi khó chịu. Thủ môn Đăng Khoa mắc sai lầm trong pha xử lý, khiến bóng đi thẳng vào lưới, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Hà Nội I.

Những phút còn lại, Thể Công Viettel I dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự tổ chức kín kẽ của đối thủ. Chung cuộc, Hà Nội I giành chiến thắng 1-0, chính thức đăng quang ngôi vô địch U15 Quốc gia 2026 – danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của đội bóng trẻ Thủ đô ở sân chơi này.

Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Sỹ Hải, khi họ thể hiện sự ổn định, bản lĩnh và hiệu quả xuyên suốt giải đấu. Đáng chú ý, Hà Nội I cũng thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó thủ môn Trung Hiếu được vinh danh xuất sắc nhất, còn Huy Huỳnh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ngay sau trận chung kết, lễ bế mạc giải đấu đã diễn ra trang trọng. Ban tổ chức tiến hành trao cúp vô địch cho Hà Nội I trong sự hân hoan của toàn đội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Thủ đô.

Bên cạnh đó, các giải thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu cũng được trao nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật. Hai đội SLNA và Tây Ninh nhận đồng giải Ba sau hành trình ấn tượng trước khi dừng bước ở bán kết.

Giải U15 Quốc gia 2026 khép lại không chỉ với một nhà vô địch xứng đáng, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.