Hà Nội hướng tới Top 50 đô thị thông minh toàn cầu

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động số 129/KH-UBND nhằm triển khai đồng bộ Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”, được phê duyệt tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13-2-2026. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đồng thời tạo nền tảng pháp lý và tổ chức để triển khai thống nhất trên toàn Thành phố.

Theo Kế hoạch, mục tiêu tổng quát là đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang bản sắc riêng của Thăng Long - Hà Nội, phát triển hiện đại và bền vững. Trong đó, mô hình đô thị thông minh được xác lập với dữ liệu là nền tảng, điều hành thông minh là phương thức quản trị chủ đạo, góp phần giải quyết các điểm nghẽn và vấn đề cấp bách trong phát triển đô thị.

Đáng chú ý, thành phố xác định người dân và doanh nghiệp vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể tham gia quản lý, vận hành và khai thác giá trị từ đô thị thông minh. Toàn bộ hệ thống sẽ được vận hành theo nguyên tắc lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Về mục tiêu cụ thể, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị thông minh bền vững, nằm trong nhóm 50 thành phố thông minh hàng đầu thế giới. Thành phố sẽ vận hành quản trị dựa trên dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất, chia sẻ trong toàn vùng Thủ đô.

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) cấp Thành phố, kết nối với IOC cấp cơ sở và các nền tảng chuyên ngành. Trên nền tảng này, Hà Nội từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực như: Giao thông, môi trường, an ninh, quy hoạch và phòng cháy, chữa cháy.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Thành phố định hướng phát triển theo mô hình “chùm đô thị đa cực - đa trung tâm”, tích hợp đồng bộ hạ tầng số và dữ liệu ngay từ đầu. Toàn bộ quy hoạch chi tiết sẽ được số hóa 3D, tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS), bảo đảm minh bạch, dễ tiếp cận cho cả cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Đối với dịch vụ đô thị, Hà Nội đặt mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng thời phát triển ứng dụng công dân số iHanoi như “cửa ngõ số” để người dân tiếp cận dịch vụ, phản ánh hiện trường và tham gia giám sát hoạt động đô thị.

Chuyển đổi số chính là cơ hội lớn để thành phố phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc xây dựng kho dữ liệu đô thị dùng chung (Urban Data Lake), kết nối dữ liệu từ các sở, ngành theo nguyên tắc “một lần tạo lập - dùng chung toàn thành phố”, coi dữ liệu là tài sản chiến lược. Dữ liệu sẽ được thu thập, phân tích theo thời gian thực, phục vụ điều hành và ra quyết định.

Song song với đó, Hà Nội tập trung phát triển hạ tầng số hiện đại, bao gồm mạng 5G/6G, hệ thống IoT, camera AI, trung tâm dữ liệu và các nền tảng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số đô thị (Digital Twin). Các hệ thống này được thiết kế theo kiến trúc mở, bảo đảm khả năng mở rộng và tránh phụ thuộc công nghệ.

Về nguồn lực, thành phố chủ trương kết hợp linh hoạt giữa ngân sách nhà nước và xã hội hóa, đặc biệt khuyến khích mô hình hợp tác công - tư (PPP) để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có khả năng thương mại hóa như: Giao thông thông minh, bãi đỗ xe thông minh, hệ thống quan trắc môi trường.

Đáng chú ý, Kế hoạch đề cập cơ chế “sandbox” cho phép thử nghiệm các công nghệ mới như: Giao thông AI, IoT cảnh báo ngập lụt, dịch vụ dữ liệu đô thị… trước khi nhân rộng trên toàn thành phố.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân được đặt ra như yêu cầu xuyên suốt, với việc xây dựng Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) hoạt động 24/7 và hệ thống bảo mật đa lớp cho toàn bộ hệ sinh thái đô thị thông minh.

Kế hoạch cũng xác định rõ vai trò của các cơ quan trong tổ chức thực hiện, trong đó Công an Thành phố là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối, tích hợp và bảo vệ hệ thống dữ liệu đô thị. Các sở, ngành và chính quyền cơ sở có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ.

Việc ban hành Kế hoạch hành động được xác định là bước đi quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản trị đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.