Hà Nội hôm nay sạch ngang Na Uy

Theo dữ liệu từ IQAir, AQI buổi sáng dao động khoảng 39–45, thuộc nhóm “Tốt” – mức mà Hà Nội không phải lúc nào cũng đạt được. Đến đầu giờ chiều (khoảng 14h), chỉ số tăng nhẹ lên khoảng 50, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, dễ chịu cho các hoạt động ngoài trời.

Nói cách khác, đây là một trong số ít những ngày mà người Hà Nội có thể ra đường, hít thở sâu mà không cần quá lo lắng về bụi mịn PM2.5 – thứ vốn đã trở thành “đặc sản” đô thị trong nhiều thời điểm.

Chất lượng không khí tại Hà Nội có tín hiệu cải thiện sau nhiều ngày liên tiếp ở mức kém.

Ở ngưỡng dưới 50, chất lượng không khí của Hà Nội trong buổi sáng được đánh giá là tiệm cận với nhiều thành phố có môi trường trong lành trên thế giới, trong đó có các đô thị tại Na Uy – quốc gia vốn nổi tiếng với tiêu chuẩn không khí sạch. Dù chỉ mang tính thời điểm, sự “trong veo” này vẫn tạo nên khác biệt rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc của Hà Nội vào những ngày ô nhiễm.

Yếu tố thời tiết được xem là nguyên nhân chính cho sự cải thiện này. Trước kỳ nghỉ lễ, miền Bắc xuất hiện mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, giúp “rửa trôi” bụi mịn trong không khí. Bước sang ngày 30/4, Hà Nội duy trì nền nhiệt khoảng 27–30 độ C, trời nắng nhẹ, độ ẩm không quá cao và có gió nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho không khí lưu thông, hạn chế tích tụ chất ô nhiễm.

Tuy nhiên, diễn biến theo giờ cho thấy chất lượng không khí khó duy trì trạng thái lý tưởng trong thời gian dài. AQI có xu hướng tăng dần từ trưa về chiều và tối, thậm chí có thể chạm ngưỡng trung bình hoặc kém hơn vào ban đêm khi các yếu tố phát thải gia tăng và điều kiện khuếch tán giảm.

Dù không kéo dài suốt cả ngày, việc Hà Nội có nhiều giờ liên tiếp nằm trong ngưỡng AQI dưới 50 vẫn được xem là tín hiệu tích cực, đồng thời cũng là lời nhắc về tiềm năng cải thiện chất lượng không khí nếu các yếu tố kiểm soát ô nhiễm được duy trì ổn định.

Một buổi sáng trong lành vì thế trở thành điểm nhấn đáng chú ý của ngày 30/4, khi người dân có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt ngay trong từng nhịp thở.