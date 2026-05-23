Hà Nội hôm nay nắng nóng nhất cả nước

Nguyễn Huệ - VTC News
|

Với ngưỡng nhiệt 38,7°C quan trắc được tại trạm Láng, Hà Nội là địa phương nắng nóng nhất cả nước trong ngày 23/5, hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới.

Trong ngày đầu của đợt nắng nóng diện rộng , thủ đô Hà Nội nóng nhất cả nước. Từ ngày mai, nhiệt độ miền Trung tăng rất nhanh, ngày 24/5 có nơi trên 39°C , ngày 25/5 có nơi trên 40°C .

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (23/5), Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 38,6 độ; Hòa Bình (Phú Thọ) 38,5°C; Láng (Hà Nội) 38,7°C.

STT Tỉnh/thành phố Trạm đo Nhiệt độ (°C)
1 Hà Nội Láng 38,7
2 Thanh Hoá Hồi Xuân 38,5
3 Nghệ An Con Cuông 38.3
4 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 38,1
5 Phú Thọ Vĩnh Yên 38,6
6 Quảng Trị Ba Đồn 38,4

Cùng ngày, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5°C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3°C; Hà Tĩnh 38,1°C; Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4°C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,1°C…

Trong ngày, độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên giảm xuống thấp, dao động 40-45%, trời oi bức, khô nóng.

Trong đêm nay và ngày mai 24/5, thời tiết Hà Nội tiếp tục oi bức. Đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Hà Nội còn duy trì trong các ngày 25-27/5 với nhiệt độ cao nhất 38°C, nhiệt độ thấp nhất 29°C.

Từ 28/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Với ngưỡng nhiệt 38,7°C quan trắc được tại trạm Láng, Hà Nội là địa phương nắng nóng nhất cả nước trong ngày 23/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay và nắng nóng đặc biệt gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

