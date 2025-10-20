Hà Nội: Học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe máy

Mở đầu video, nam sinh mặc áo phông màu xanh đen đứng khoanh tay xin lỗi nhóm bạn đang bao vây xung quanh. Tuy nhiên, một thanh niên khác cao giọng quát lớn, yêu cầu nam sinh quỳ xuống xin lỗi đồng thời phải bò ra phía sau chiếc xe máy để liếm biển số xe.

Thấy nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải bò ra phía đuôi xe máy để liếm biển số xe.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc cho nhiều người về hành vi bạo lực của nhóm người trẻ tuổi.

Trong đó, không ít người thương xót nam sinh là nạn nhân trong vụ việc, đồng thời đề nghị phải xác minh, làm rõ những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh, làm gương cho những người khác.

Nam sinh bị nhóm bạn bắt bò đi liếm biển số xe máy.

Nam sinh trong video được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn (Hà Nội).

Trả lời báo chí, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú cho biết, nhà trường đã báo cáo sự việc đến Sở GD&ĐT Hà Nội và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của nhà trường.

Hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội cho rằng, thực tế đã có những vụ việc học sinh tham gia bạo lực học đường, vi phạm nội quy, quy định của trường học.

Tuy nhiên, Thông tư 19 về xử phạt học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành, có hiệu lực từ 31/10 quy định, mức xử lý cao nhất là viết bản kiểm điểm. Ông e là, với hình thức kỷ luật này sẽ khó răn đe được học sinh vi phạm, nhà trường rơi vào thế khó khi xử lý các sự việc.