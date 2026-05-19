Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Minh Tuệ
|

Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tài chính tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng , tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo ông Dũng, một trong những vấn đề "nóng" và khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng đã có những lời giải mới. Hà Nội hiện là địa phương duy nhất có tới 26 cơ chế đặc thù xuất phát từ thực tế giải quyết các tồn tại về đất đai qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Lãnh đạo thành phố thông tin, thay vì chỉ chuẩn bị quỹ nhà tái định cư như trước, thành phố đang hướng tới mô hình đô thị đa mục tiêu và các cơ chế hỗ trợ linh hoạt. Trong thời gian chờ chỉnh trang hoặc xây dựng nhà tái định cư, người dân sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tài chính cao.

Cụ thể, người độc thân được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; Hộ gia đình đông người được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/nhân khẩu, mức tối đa lên tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Khu giải toả phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Ông Dũng khẳng định, mức hỗ trợ 15 triệu đồng hiện nay hoàn toàn đủ để người dân thuê được một căn hộ chung cư tốt ngay trong khu vực nội thành. Chính sách này của Hà Nội đã tiệm cận và sát với giá thị trường, thậm chí được đánh giá là cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều tỉnh thành khác.

Theo ông Dũng, Hà Nội đang thực hiện một bước đi quan trọng trong công tác quản lý đô thị là tích hợp tất cả các loại hình quy hoạch trước đây (quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế - xã hội) vào một quy hoạch duy nhất. Thẩm quyền ký quyết định này đã được giao cho Chủ tịch UBND thành phố.

Để người dân có thể trực tiếp "cảm thụ" và hình dung rõ nét về diện mạo tương lai của Thủ đô, thành phố đang triển khai các nội dung công bố phương án bao gồm hệ thống bản vẽ chi tiết.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 4D để phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản và công bố rộng rãi. Dự kiến, các nội dung quy hoạch này sẽ chính thức được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 6/2026.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, tiêu biểu như: 4 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục); tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

