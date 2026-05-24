Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước: Trung tâm Thủ đô nóng ngột ngạt khó thở, người dân vật vã giữa “chảo lửa” 38,7 độ C

Những ngày gần đây, Hà Nội cùng nhiều tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè. Ngay từ sáng sớm, những tia nắng đã hắt xuống mặt đường bỏng rát, khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Đến giữa trưa, nền nhiệt tăng cao khiến nhiều tuyến phố như chìm trong hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa và các khối bê tông san sát.

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, người đi đường kín mít giữa ngã tư không một bóng cây

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/5, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13-15h hàng ngày.

Nhiều người chạy xe máy dừng dưới bóng râm cầu vượt để tránh cái nắng gay gắt

Ngã tư giữa trưa nắng gắt, mặt đường hầm hập hơi nóng

Theo ghi nhận trong ngày hôm qua, nắng nóng bao trùm hầu khắp cả nước, trong đó khu vực Láng (Hà Nội) ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 38,7 độ C trong lều khí tượng. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời mà người dân phải hứng chịu còn cao hơn rất nhiều.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều người phải che kín từ đầu đến chân khi ra đường. Những công nhân lao động ngoài trời, người bán hàng rong hay shipper vẫn miệt mài mưu sinh giữa nền nhiệt khắc nghiệt. Trên các tuyến phố, mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng phả lên bỏng rát khiến ai cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi có bóng râm hoặc điều hòa để tránh nóng.

Một tài xế xe công nghệ che chắn kín mít trong lúc chở khách, chỉ để lộ đôi mắt

Người đi đường cố gắng che chắn giữa cái nắng gay gắt hắt thẳng vào mặt

Những công nhân xây dựng ngoài việc che chắn kín mít còn phải chuẩn bị nước mát để chống chọi cái nóng ngoài trời

Những bình nước đá, khẩu trang, mũ là vật bất ly thân của cô ng nhân xây dựng đang làm việc ngoài trời ở Hà Nội trong những ngày này

Đợt nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân. Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, thời tiết oi bức còn kéo dài.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5. Khoảng đêm 28 và ngày 29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.