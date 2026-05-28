UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung dự thảo, thành phố thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực trong Vành đai 1 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028, khu vực trong Vành đai 2 từ ngày 1/1/2030 và khu vực trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng đề án thu phí và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay, khu vực nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng xe cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu vực trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào khu vực nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng xe cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Việc triển khai theo lộ trình từng bước nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải hành khách công cộng và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Việc ưu tiên triển khai trước tại khu vực trong Vành đai 1 xuất phát từ thực tế đây là khu vực có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả thực hiện, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng ra khu vực Vành đai 2 và Vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý giao thông đô thị.

UBND thành phố được giao xây dựng Đề án thu phí và tổ chức triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện. Đề án sẽ xác định cụ thể phạm vi thu phí, đối tượng áp dụng, mức thu, phương thức thu, cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu; đồng thời đánh giá tác động kinh tế - xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định của pháp luật.

Thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô là phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng sống của người dân Thủ đô.